Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионата мира. Это случилось в финальном матче мирового первенства 2026 года, в котором сборная Аргентины встречается с Испанией. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении. Счёт в матче – 0:0.

Месси вышел на поле в возрасте 39 лет и 25 дней. По этому показателю форварда опережает только бывший голкипер сборной Италии Дино Дзофф, который сыграл в финальном матче в возрасте 40 лет и 133 дней.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).