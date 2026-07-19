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Лионель Месси — второй футболист, сыгравший в трёх финалах чемпионата мира

Лионель Месси — второй футболист, сыгравший в трёх финалах чемпионата мира
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в матче финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Аргентиной. Игра проходит в эти минуты, счёт в матче — 0:0. Таким образом, аргентинец стал лишь вторым футболистом, сыгравшим в трёх финалах ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Перерыв
0 : 0
Аргентина

Первый футболист с подобным достижением — бразилец Маркос Кафу. Он выступал в финале ЧМ в 1994, 1998, 2002 годах. Отметим, что легендарный бразильский нападающий Пеле трижды выигрывал чемпионат мира, но не принимал участия в финале 1962 года из-за травмы.

До этого Месси играл в финале ЧМ-2022 с Францией (3:3, 4:2 пен.) и ЧМ-2014 с Германией (0:1).

На стадии полуфинала ЧМ-2026 сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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