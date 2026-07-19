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«Испания унизила Францию, почему они должны менять стиль». Пети — перед финалом ЧМ-2026

«Испания унизила Францию, почему они должны менять стиль». Пети — перед финалом ЧМ-2026
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Чемпион мира в составе сборной Франции 1998 года Эммануэль Пети высказался перед финальным матчем мирового первенства 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией. Игра пройдёт сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
19 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград, Россия
1:0 Боселли – 5'     1:1 Оффор – 115'    
Удаления: Черников – 72' / Оффор – 34'

«Испания унизила Францию, я не понимаю, почему они должны менять свой стиль игры. Если аргентинцы хотят противостоять испанской игре, им придётся оказать им серьёзное физическое сопротивление», — приводит слова Пети RMC Sport.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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