«Испания унизила Францию, почему они должны менять стиль». Пети — перед финалом ЧМ-2026

Чемпион мира в составе сборной Франции 1998 года Эммануэль Пети высказался перед финальным матчем мирового первенства 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией. Игра пройдёт сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении.

«Испания унизила Францию, я не понимаю, почему они должны менять свой стиль игры. Если аргентинцы хотят противостоять испанской игре, им придётся оказать им серьёзное физическое сопротивление», — приводит слова Пети RMC Sport.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).