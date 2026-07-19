Андрес Иньеста и Марио Кемпес вынесли Кубок мира перед финалом ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Испании Андрес Иньеста и и экс-игрок национальной команды Аргентины Марио Кемпес вынесли Кубок мира перед финалом чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Кадр из трансляции

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).