Робби Уильямс выступил перед финалом ЧМ-2026

Музыканты Робби Уильямс, Лаура Паузини и Николь Шерзингер выступили перед финалом чемпионата мира — 2026, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).