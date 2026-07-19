В финале ЧМ впервые играют футболисты с 20-летней разницей в возрасте

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и футболист национальной команды Испании Ламин Ямаль принимают участие в финале чемпионата мира — 2026. Это первый случай в истории финалов мировых первенств, когда на поле играют футболисты из разных команд, разница в возрасте между которыми составляет более 20 лет (20 лет и 19 дней). Об этом сообщает аккаунт Opta Sport в социальной сети X. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).