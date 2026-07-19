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Дональд Трамп высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду

Дональд Трамп высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду
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Президент США Дональд Трамп высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси и нападающем Португалии Криштиану Роналду.

«Месси великолепен, Роналду тоже великолепен. И мне не хочется это говорить, но я видел Пеле, когда он играл за «Космос». Я имел возможность посмотреть, как играет Пеле. Это великолепные игроки. Есть и другие.
Эту информацию я получаю от сына, мой сын Бэррон – большой фанат футбола. Здесь действительно играет много невероятных футболистов, но прямо сейчас, если смотреть объективно… Я всегда любил Роналду, всегда любил Месси. Я совсем недавно встречался с Месси, а с Криштиану я знаком уже давно. У них довольно хорошая жизнь – гораздо более простая, чем у меня, если честно!» – сказал Трамп в интервью Fox Sports.

Роналду завершил выступление со сборной Португалии на ЧМ-2026 в 1/8 финала. Месси принимает участие в финальном матче турнира, в котором сборная Аргентины встречается с Испанией. Счёт – 0:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
19 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград, Россия
1:0 Боселли – 5'     1:1 Оффор – 115'    
Удаления: Черников – 72' / Оффор – 34'
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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