Ламин Ямаль вошёл в топ-3 самых молодых футболистов в финалах ЧМ

19-летний фланговый нападающий сборной Испании Ламин Ямаль принял участие в матче финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Аргентиной. Игра проходит в эти минуты, счёт в матче — 0:0. Таким образом, испанец вошёл в тройку самых молодых футболистов, сыгравших в финале ЧМ. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.

В более юном возрасте в решающем матче чемпионата мира играл 17-летний Пеле (ЧМ-1958) и 18-летний Джузеппе Бергоми (ЧМ-1982). Оба игрока одержали победу в финале.

На стадии полуфинала ЧМ-2026 сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).