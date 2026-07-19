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«Не знаю, о чём они думали». Гехи — о ценах на билеты ЧМ-2026

«Не знаю, о чём они думали». Гехи — о ценах на билеты ЧМ-2026
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Защитник сборной Англии Марк Гехи после матча за третье место чемпионата мира 2026 года с Францией (4:6) высказался о стоимости билетов на турнир. Футболист «Манчестер Сити» назвал ценовую политику ФИФА «мусорной», но отдельно поблагодарил болельщиков, добравшихся до Майами.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Цены на билеты были просто мусорными. Честно говоря, не знаю, о чём они думали в ФИФА. Мы определённо в долгу перед всеми, кто приехал и посмотрел матч, особенно здесь, в Майами. Так что, по крайней мере, они смогли насладиться довольно зрелищной игрой», — цитирует Гехи talkSPORT.

Посещаемость матча за третье место составила 64 478 зрителей при вместимости арены в 71 000 мест. По данным источника, билеты на эту игру стоили от $ 883 до $ 1190, а лучшие места на финал продавались по цене до $ 32 970.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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