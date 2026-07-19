«Не знаю, о чём они думали». Гехи — о ценах на билеты ЧМ-2026

Защитник сборной Англии Марк Гехи после матча за третье место чемпионата мира 2026 года с Францией (4:6) высказался о стоимости билетов на турнир. Футболист «Манчестер Сити» назвал ценовую политику ФИФА «мусорной», но отдельно поблагодарил болельщиков, добравшихся до Майами.

«Цены на билеты были просто мусорными. Честно говоря, не знаю, о чём они думали в ФИФА. Мы определённо в долгу перед всеми, кто приехал и посмотрел матч, особенно здесь, в Майами. Так что, по крайней мере, они смогли насладиться довольно зрелищной игрой», — цитирует Гехи talkSPORT.

Посещаемость матча за третье место составила 64 478 зрителей при вместимости арены в 71 000 мест. По данным источника, билеты на эту игру стоили от $ 883 до $ 1190, а лучшие места на финал продавались по цене до $ 32 970.