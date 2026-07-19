Роналдо принёс трофей чемпионата мира в ложу к Дональду Трампу

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо принёс Кубок мира в ложу, где находится президент США Дональд Трамп во время финала чемпионата мира — 2026, в котором играют сборные Испании и Аргентины. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), счёт — 0:0. В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении.

Фото: Кадр трансляции

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).