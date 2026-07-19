Фото: Трамп и Инфантино на финале ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп присутствуют на матче финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), счёт в матче — 0:0.

На стадии полуфинала ЧМ-2026 сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).