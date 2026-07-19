Испания — Аргентина: после первого тайма счёт 0:0 в финале ЧМ-2026

В эти минуты идёт перерыв финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Встреча проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 44-й минуте у сборной Аргентины из-за травмы был заменён защитник Лисандро Мартинес, вместо него на поле вышел Николас Отаменди.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).