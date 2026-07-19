15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: эпизод единоборства Тальяфико с Ямалем в финале ЧМ, завершившийся без предупреждения

Фото: эпизод единоборства Тальяфико с Ямалем в финале ЧМ, завершившийся без предупреждения
Комментарии

В первом тайме финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины защитник аргентинцев Николас Тальяфико вступил в контакт с вингером испанцев Ламином Ямалем. Главный арбитр встречи Славко Винчич из Словении нарушения правил в этом эпизоде не зафиксировал. После первого тайма счёт не открыт — 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Перерыв
0 : 0
Аргентина

Фото: Кадр трансляции

Инцидент произошёл на 27‑й минуте на фланге. В ходе единоборства шипы бутсы Тальяфико пришлись по ноге Ямаля. Испанцу не потребовалась медицинская помощь.

Единственное предупреждение к перерыву получил защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес — на 41‑й минуте.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1. Аргентина является действующим чемпионом мира.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ламин Ямаль — первый тинейджер, сыгравший в финале Евро и ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android