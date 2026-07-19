Фото: эпизод единоборства Тальяфико с Ямалем в финале ЧМ, завершившийся без предупреждения

В первом тайме финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины защитник аргентинцев Николас Тальяфико вступил в контакт с вингером испанцев Ламином Ямалем. Главный арбитр встречи Славко Винчич из Словении нарушения правил в этом эпизоде не зафиксировал. После первого тайма счёт не открыт — 0:0.

Фото: Кадр трансляции

Инцидент произошёл на 27‑й минуте на фланге. В ходе единоборства шипы бутсы Тальяфико пришлись по ноге Ямаля. Испанцу не потребовалась медицинская помощь.

Единственное предупреждение к перерыву получил защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес — на 41‑й минуте.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1. Аргентина является действующим чемпионом мира.