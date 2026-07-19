У сборной Аргентины 0 моментов по xG и 0 ударов за первый тайм финала ЧМ с Испанией

Сборная Аргентины создала 0 моментов по xG и нанесла 0 ударов по воротам за первый тайм финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении. Счёт в матче – 0:0.

Команды не отметились результативными действиями в первом тайме. Сборная Испании создала моментов на 0,23 xG. Нанесла три удара по воротам, два из которых в створ.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).