Мостовой высказался о финальном матче ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором Аргентина встречается с Испанией. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении. Счёт в матче – 0:0.

«Финал чемпионата мира — это, сами понимаете. Предсказать и угадать очень сложно. Поэтому для меня и та, и другая страна родная, потому что много лет играл, жил, и поэтому, конечно, я буду болеть за обоих. Я думаю, и надеюсь, что в основное время будет ничья. 1:1», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).