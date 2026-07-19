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BTS выступили в шоу в перерыве финала ЧМ по футболу — 2026

BTS выступили в шоу в перерыве финала ЧМ по футболу — 2026
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Южнокорейский бой-бэнд BTS выступил в шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Счёт после первого тайма 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

На стадии полуфинала ЧМ-2026 сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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