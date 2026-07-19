Месси — первый игрок, вышедший в стартовом составе в трёх финалах чемпионатов мира

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по футболу. Выйдя в стартовом составе на финальный матч турнира 2026 года с Испанией, он стал первым футболистом в истории, кто начинал с первых минут три решающие игры мирового первенства, сообщает пресс‑служба ФИФА. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

До этого 39‑летний аргентинец выходил в стартовом составе в финалах чемпионата мира 2014 года в Бразилии (с Германией — 0:1) и 2022 года в Катаре (с Францией — 3:3, 4:2 пен.). Бразилец Кафу также трижды выходил на поле в финалах чемпионатов мира (1994, 1998, 2002), однако в 1994 году он появился только на замену, а с первых минут начинал два финала — в 1998 и 2002 годах.