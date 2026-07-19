Шакира выступила в шоу в перерыве финала ЧМ по футболу — 2026

Латиноамериканская певица Шакира выступила в шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Счёт после первого тайма 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).