Два слова на русском языке появились на декорациях во время шоу в перерыве финала ЧМ-2026

Два слова на русском языке появились на декорациях во время шоу в перерыве финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Счёт после первого тайма 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На поле расстелили огромное полотно, на котором есть слова на русском «любовь» и «мир».

Фото: «Чемпионат»

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).