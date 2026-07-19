Лионель Месси сделал 15 касаний мяча в первом тайме финала ЧМ-2026 с Испанией

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси совершил 15 касаний мяча в первом тайме матча финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X. Игра проходит в эти минуты, счёт в матче — 0:0.

По итогам первой половины встречи у аргентинского форварда больше оборонительных, чем атакующих действий. Месси один раз поучаствовал в отборе мяча, но не создал голевых моментов и ни разу не ударил по воротам соперника.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).