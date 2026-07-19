В финале ЧМ-2026 перерыв между таймами занял более 27 минут

Перерыв между таймами в финале чемпионата мира — 2026, в котором играют сборные Испании и Аргентины, составил 27 минут 24 секунды. Об этом сообщает аккаунт Opta Analyst в социальной сети X. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

Во время перерыва на поле стадиона «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) состоялись выступления ряда известных музыкантов.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).