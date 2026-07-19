«Это был отстой». Руни — о шоу в перерыве финала ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни высказался о шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года между Испанией и Аргентиной. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Счёт — 0:0.

«Мой любимый момент из шоу в перерыве? Когда он закончился. Честно говоря, это был отстой. Мне нравятся эти артисты, но это просто отвратительно. Все они были безупречны», — приводит слова Руни ВВС.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).