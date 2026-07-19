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«Нам такой футбол не нужен!» Губерниев — о первом тайме финала ЧМ-2026

«Нам такой футбол не нужен!» Губерниев — о первом тайме финала ЧМ-2026
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нулевую ничью в первом тайме финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Метлайф» в Ист‑Ратерфорде (США), счёт — 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Нам такой футбол не нужен! Аргентина? Испания? Где голы?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Единственное предупреждение получил защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес на 41‑й минуте.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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