«Нам такой футбол не нужен!» Губерниев — о первом тайме финала ЧМ-2026

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нулевую ничью в первом тайме финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Метлайф» в Ист‑Ратерфорде (США), счёт — 0:0.

«Нам такой футбол не нужен! Аргентина? Испания? Где голы?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Единственное предупреждение получил защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес на 41‑й минуте.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.