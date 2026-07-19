Фото: судья обрызгал исчезающим спреем Оярсабаля в финале ЧМ Испания — Аргентина

Главный арбитр Славко Винчич распылил исчезающий спрей в нападающего Микеля Оярсабаля в финале чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Счёт — 0:0.

Судья случайно нажал на кнопку спрея у себя за спиной и обрызгал футболиста его содержимым.

Фото: Кадр из трансляции

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).