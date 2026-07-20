Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Испания — Аргентина: голы, передачи, карточки

Фланговый нападающий Ламин Ямаль в составе сборной Испании принял участие в матче финала чемпионата мира по футболу 2026 с национальной командой Аргентины (1:0). Встреча прошла на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

Ямаль вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч. Форвард не отметился результативными действиями.

На стадии полуфинала чемпионата мира — 2026 сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).

В 2022 году чемпионом мира стала национальная команда Аргентины, переигравшая в финале Францию.