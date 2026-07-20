15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался об удалении Энцо Фернандеса в финале ЧМ Испания — Аргентина

Арбитр Федотов высказался об удалении Энцо Фернандеса в финале ЧМ Испания — Аргентина
Комментарии

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса в финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Это вторая жёлтая. Не понимаю, почему аргентинцы спорят и чего хотят. Даже если речь о фоле на Месси, то потом пошла атака, и это уже другой эпизод. Вопросов к Винчичу здесь нет. И VAR мог рассматривать только очевидно ошибочную вторую жёлтую — если бы, например, не было контакта. А тут прямая нога, шипы, нет игры в мяч. Никто ничего смотреть не будет. На прямую красную тоже не тянет — намерение сыграть в мяч было, плюс по касательной, нога в воздухе, контакт пришёлся в стопу. Это именно жёлтая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Испания забила на старте второго экстра-тайма! Аргентине нужен камбэк в финале ЧМ! LIVE
Live
Испания забила на старте второго экстра-тайма! Аргентине нужен камбэк в финале ЧМ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android