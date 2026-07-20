Арбитр Федотов высказался об удалении Энцо Фернандеса в финале ЧМ Испания — Аргентина

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса в финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

«Это вторая жёлтая. Не понимаю, почему аргентинцы спорят и чего хотят. Даже если речь о фоле на Месси, то потом пошла атака, и это уже другой эпизод. Вопросов к Винчичу здесь нет. И VAR мог рассматривать только очевидно ошибочную вторую жёлтую — если бы, например, не было контакта. А тут прямая нога, шипы, нет игры в мяч. Никто ничего смотреть не будет. На прямую красную тоже не тянет — намерение сыграть в мяч было, плюс по касательной, нога в воздухе, контакт пришёлся в стопу. Это именно жёлтая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.