Аргентина стала первой командой, не пробившей в створ ворот за 90 минут в финале ЧМ

Сборная Аргентины установила антирекорд финалов чемпионатов мира. Южноамериканцы не нанесли ни одного удара по воротам в основное время матча финала мирового первенства 2026 года со сборной Испании, что является худшим показателем в истории. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Счёт — 0:0.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).