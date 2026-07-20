Глушаков обратился к Месси после основного времени финального матча ЧМ Испания — Аргентина

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков обратился к форварду Аргентины Лионелю Месси после основного времени финального матча ЧМ-2026, в котором южноамериканцы встречаются с Испанией. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Счёт — 0:0.

«Лео, часы тикают, кто-то скоро может закончить карьеру, давай поднажми!» — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).