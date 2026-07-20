Энцо Фернандес — шестой игрок, удалившийся в финалах ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес получил красную карточку в матче финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. Таким образом, хавбек «Челси» стал шестым футболистом, удалённым в финалах чемпионатов мира. Об этом сообщает аккаунт Opta Analyst в социальной сети X. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

Ранее в решающих встречах ЧМ удалялись Педро Монсон и Густаво Десотти в 1990-м, Марсель Десайи в 1998-м, Зинедин Зидан в 2006-м и Джон Хейтинга в 2010 году. Лишь раз команда, оставшаяся в меньшинстве, смогла победить в финале чемпионата мира.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).