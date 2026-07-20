Эмилиано Мартинес установил рекорд по числу сейвов в финале чемпионата мира

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес совершил 10 сейвов в основное время финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании. Это рекордный показатель по числу сейвов в финале мирового первенства, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), счёт — 0:0. В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).