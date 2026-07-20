Фото: фол, из-за которого был отменён гол Испании в ворота Аргентины в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Микель Мерино наступил на ногу защитнику аргентинцев. В результате судья Славко Винчич отменил гол испанцев в ворота Аргентины в финале ЧМ-2026. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Счёт — 0:0.

Фото: Кадр из трансляции

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).