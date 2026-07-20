Арбитр Федотов отреагировал на отменённый гол Испании в финале ЧМ-2026 с Аргентиной

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на отменённый гол Испании в финале ЧМ-2026 с Аргентиной. В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

«Это фол в атаке, наступ. В любом случае, даже если бы Винчич не свистнул, вмешался бы VAR. В итоге арбитр разобрался сам — дождался гола и потом свистнул фол. Правильное решение, никаких вопросов нет. На вратаре фола не было, там всё чисто, нарушение было именно на защитнике», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).