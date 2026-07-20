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Арбитр Федотов отреагировал на отменённый гол Испании в финале ЧМ-2026 с Аргентиной

Арбитр Федотов отреагировал на отменённый гол Испании в финале ЧМ-2026 с Аргентиной
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на отменённый гол Испании в финале ЧМ-2026 с Аргентиной. В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Это фол в атаке, наступ. В любом случае, даже если бы Винчич не свистнул, вмешался бы VAR. В итоге арбитр разобрался сам — дождался гола и потом свистнул фол. Правильное решение, никаких вопросов нет. На вратаре фола не было, там всё чисто, нарушение было именно на защитнике», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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