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Первая лига по футболу 2026/2027: результаты на 19 июля 2026, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 по футболу на 19 июля
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В воскресенье, 19 июля, состоялись восемь матчей в рамках 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 19 июля:

«Урал» — «Енисей» — 3:0;
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород» — 1:2;
«Велес» — «Челябинск» — 1:0;
«Текстильщик» — «Уфа» — 2:2;
«Шинник» — «Ленинградец» — 2:0;
«Cочи» — «Спартак» Кострома — 0:2;
«Торпедо» Москва — «Волга» Ульяновск — 3:1;
«Арсенал» Тула — «Нефтехимик — 0:1.

На данный момент костромской «Спартак», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Велес» набрали по шесть очков и располагаются с первого по четвёртое место соответственно.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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