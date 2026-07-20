Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 по футболу на 19 июля

В воскресенье, 19 июля, состоялись восемь матчей в рамках 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 19 июля:

«Урал» — «Енисей» — 3:0;

«КАМАЗ» — «Нижний Новгород» — 1:2;

«Велес» — «Челябинск» — 1:0;

«Текстильщик» — «Уфа» — 2:2;

«Шинник» — «Ленинградец» — 2:0;

«Cочи» — «Спартак» Кострома — 0:2;

«Торпедо» Москва — «Волга» Ульяновск — 3:1;

«Арсенал» Тула — «Нефтехимик — 0:1.

На данный момент костромской «Спартак», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Велес» набрали по шесть очков и располагаются с первого по четвёртое место соответственно.