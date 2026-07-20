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Испания — Аргентина: результат матча 19 июля, счёт 1:0, финал чемпионата мира по футболу — 2026

Сборная Испании стала чемпионом мира — 2026, обыграв Аргентину
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Окончен финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала национальная команда Испании. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

На 90+3-й минуте у аргентинцев был удалён Энцо Фернандес за вторую жёлтую карточку. На 106-й минуте Ферран Торрес забил единственный гол в этом матче.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

В 2022 году чемпионом мира стала национальная команда Аргентины, переигравшая в финале Францию — 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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