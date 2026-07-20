«Это было разочаровывающе». Кин — о шоу в перерыве финала ЧМ-2026

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин поделился впечатлениями от шоу в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной. 54‑летний эксперт признался, что представление не произвело на него большого впечатления, однако оценил появление колумбийской певицы.

«Это было разочаровывающе, но, думаю, зрителям на стадионе понравилось больше, чем нам. Но всегда приятно видеть Шакиру», — цитирует Кина The Sun.

В перерыве финала, который проходит на стадионе «Метлайф» в Ист‑Ратерфорде, выступили Шакира и Мадонна. В шоу также неожиданно появились бразильцы Роналдиньо и Роналдо. Испания ведёт у Аргентины в финале ЧМ-2026. Ферран Торрес забил в начале второго овертайма на 106-й минуте.