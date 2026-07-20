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«Это было разочаровывающе». Кин — о шоу в перерыве финала ЧМ-2026

«Это было разочаровывающе». Кин — о шоу в перерыве финала ЧМ-2026
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин поделился впечатлениями от шоу в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной. 54‑летний эксперт признался, что представление не произвело на него большого впечатления, однако оценил появление колумбийской певицы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Это было разочаровывающе, но, думаю, зрителям на стадионе понравилось больше, чем нам. Но всегда приятно видеть Шакиру», — цитирует Кина The Sun.

В перерыве финала, который проходит на стадионе «Метлайф» в Ист‑Ратерфорде, выступили Шакира и Мадонна. В шоу также неожиданно появились бразильцы Роналдиньо и Роналдо. Испания ведёт у Аргентины в финале ЧМ-2026. Ферран Торрес забил в начале второго овертайма на 106-й минуте.

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