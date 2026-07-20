Фото: офсайд, из-за которого не был засчитан гол Испании в финале ЧМ с Аргентиной

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес попал в офсайд во втором дополнительном тайме в финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года с Аргентиной. В результате был отменён его гол. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении. Счёт в матче – 1:0 в пользу Испании.

Фото: Кадр из трансляции

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).