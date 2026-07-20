Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира, одержав победу над Аргентиной (1:0 д. вр.) в финале ЧМ-2026. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

Впервые в истории испанцы стали чемпионами мира в 2010 году. Тогда команда переиграла в финале ЧМ-2010 Нидерланды (1:0 д. вр.). Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.

В матче за третье место, который состоялся днём ранее, сборная Англии одержала победу над командой Франции (6:4) и завоевала бронзу.