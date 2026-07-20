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Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира

Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира
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Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира, одержав победу над Аргентиной (1:0 д. вр.) в финале ЧМ-2026. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Впервые в истории испанцы стали чемпионами мира в 2010 году. Тогда команда переиграла в финале ЧМ-2010 Нидерланды (1:0 д. вр.). Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.

ЧМ-2010 - финальный раунд . Финал
11 июля 2010, воскресенье. 22:30 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 1
ДВ
Испания
0:1 Иньеста – 116'    
Удаления: Хейтинга – 109' / нет

В матче за третье место, который состоялся днём ранее, сборная Англии одержала победу над командой Франции (6:4) и завоевала бронзу.

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