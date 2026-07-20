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Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 19 июля 2026

Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 19 июля 2026
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Сегодня, 19 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Результаты матчей чемпионата мира — 2026 на 19 июля

Испания — Аргентина – 1:0.

Ранее в полуфиналах чемпионата мира 2026 года сборная Испании победила национальную команду Франции (2:0), а Аргентина одержала волевую победу над Англией (2:1). В матче за бронзу Англия оказалась сильнее Франции — 6:4.

В 2022 году чемпионом мира стала национальная команда Аргентины, переигравшая в финале Францию — 3:3, 4:2 пен.

Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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