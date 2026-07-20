Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 19 июля 2026

Сегодня, 19 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата мира — 2026 на 19 июля

Испания — Аргентина – 1:0.

Ранее в полуфиналах чемпионата мира 2026 года сборная Испании победила национальную команду Франции (2:0), а Аргентина одержала волевую победу над Англией (2:1). В матче за бронзу Англия оказалась сильнее Франции — 6:4.

В 2022 году чемпионом мира стала национальная команда Аргентины, переигравшая в финале Францию — 3:3, 4:2 пен.

Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира.