Главный тренер «Фурия Роха» Луис де ла Фуэнте стал вторым испанским тренером, которому удалось выиграть чемпионат мира. В финальном матче ЧМ-2026 сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0.

Первым испанским тренером, которому удалось выиграть чемпионат мира был Висенте дель Боске в 2010 году. Тогда сборная Испании в финале победила национальную команду Нидерландов со счётом 1:0, на 116-й минуте единственный гол забил Андрес Иньеста.

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.