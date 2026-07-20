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Луис де ла Фуэнте — второй испанский тренер, выигравший чемпионат мира

Луис де ла Фуэнте — второй испанский тренер, выигравший чемпионат мира
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Главный тренер «Фурия Роха» Луис де ла Фуэнте стал вторым испанским тренером, которому удалось выиграть чемпионат мира. В финальном матче ЧМ-2026 сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Первым испанским тренером, которому удалось выиграть чемпионат мира был Висенте дель Боске в 2010 году. Тогда сборная Испании в финале победила национальную команду Нидерландов со счётом 1:0, на 116-й минуте единственный гол забил Андрес Иньеста.

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями.

Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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