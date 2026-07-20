После финала ЧМ Испания — Аргентина на поле вспыхнула потасовка с участием Паредеса

После финального свистка в финале чемпионата мира 2026 года Испания — Аргентина на поле случилась потасовка с участием защитника с участием защитника аргентинцев Леандро Паредеса. Сборная Испании одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Единственный гол в матче забил нападающий Ферран Торрес на 106-й минуте. Сборная Аргентины доигрывала матч в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса на 90+3-й минуте.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.