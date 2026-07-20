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Испания стала седьмой сборной, выигравшей чемпионат мира два и более раза

Испания стала седьмой сборной, выигравшей чемпионат мира два и более раза
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Сборная Испании стала седьмой командой, выигравшей чемпионат мира более одного раза, победив в финале ЧМ-2026 Аргентину (1:0 д. вр.). Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Впервые в истории испанцы стали чемпионами мира в 2010 году. Тогда команда переиграла в финале ЧМ-2010 Нидерланды (1:0 д. вр.).Командами, которые ранее выигрывали чемпионат мира два и более раза являются сборные Бразилии (5 титулов), Германии, Италии (обе — по 4), Аргентины (3), Франции и Уругвая (обе — по 2).

В матче за третье место, который состоялся днём ранее, сборная Англии одержала победу над командой Франции (6:4) и завоевала бронзу.

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