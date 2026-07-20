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Фото: реакция Месси после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Фото: реакция Месси после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
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Появилось фото нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после поражения команды в финале ЧМ-2026 со сборной Испании. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) и закончилась победой испанцев со счётом 1:0 после дополнительного времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Фото: Кадр из трансляции

На 90+3-й минуте у аргентинцев был удалён Энцо Фернандес за вторую жёлтую карточку. На 106-й минуте Ферран Торрес забил единственный гол в этом матче.

Месси вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч. Форвард не отметился результативными действиями.

Сборная Аргентины не смогла защитить титул чемпиона мира. В 2022 году аргентинцы в финале чемпионата мира обыграли национальную команду Франции.

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«Не понимаю, чего хотят аргентинцы». Ключевое удаление в финале ЧМ-2026 на 90+3-й минуте!
«Не понимаю, чего хотят аргентинцы». Ключевое удаление в финале ЧМ-2026 на 90+3-й минуте!
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