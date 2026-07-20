Сборная Испании установила рекорд ЧМ. Такого не было ни разу за 96-летнюю историю турнира

Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0 и стала чемпионом мира 2026 года. При этом команда Луиса де ла Фуэнте установила исторический рекорд мировых первенств, который ранее никому не удавалось повторить.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Испания пропустила один гол в восьми матчах на мировом первенстве этого года. Данный результат — абсолютный рекорд по пропущенным голам для чемпионов мира.

Ранее два мяча пропускали Испания в 2010-м, Италия в 1990-м и Франция в 1998-м.

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте.