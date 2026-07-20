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Сборная Испании установила рекорд ЧМ. Такого не было ни разу за 96-летнюю историю турнира

Сборная Испании установила рекорд ЧМ. Такого не было ни разу за 96-летнюю историю турнира
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Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0 и стала чемпионом мира 2026 года. При этом команда Луиса де ла Фуэнте установила исторический рекорд мировых первенств, который ранее никому не удавалось повторить.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Испания пропустила один гол в восьми матчах на мировом первенстве этого года. Данный результат — абсолютный рекорд по пропущенным голам для чемпионов мира.

Ранее два мяча пропускали Испания в 2010-м, Италия в 1990-м и Франция в 1998-м.

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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