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Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ по футболу 2026

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ по футболу — 2026
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. На счету нападающего 10 забитых мячей и четыре результативные передачи в восьми встречах. Он стал обладателем «Золотой бутсы» ЧМ-2026.

«Серебряная бутса» досталась капитану сборной Аргентины Лионелю Месси. У него восемь забитых мячей и четыре ассиста в восьми играх. По семь голов забили англичанин Джуд Беллингем и норвежец Эрлинг Холанд.

Сборная Испании стала чемпионом мира во второй раз в своей истории, переиграв в финальном матче Аргентину (1:0 д. вр.). Бронзовые медали достались Англии, победившей Францию (6:4) в матче за третье место.

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