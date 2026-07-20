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Аргентина сравнялась с Германией по проигранным финалам на ЧМ, у стран — по четыре серебра

Аргентина сравнялась с Германией по проигранным финалам на ЧМ, у стран — по четыре серебра
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Сборная Аргентины в четвёртый раз стала второй на чемпионате мира. Аргентинцы проиграли в финале мирового первенства 2026 года сборной Испании со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Ранее Аргентина была второй на чемпионатах мира 1930, 1990 и 2014 годов. Столько же вторых мест у сборной Германии (1966, 1982, 1986, 2002). Это наибольшее количество серебряных медалей для одной команды в истории турнира.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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