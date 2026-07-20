Аргентина сравнялась с Германией по проигранным финалам на ЧМ, у стран — по четыре серебра

Сборная Аргентины в четвёртый раз стала второй на чемпионате мира. Аргентинцы проиграли в финале мирового первенства 2026 года сборной Испании со счётом 0:1.

Ранее Аргентина была второй на чемпионатах мира 1930, 1990 и 2014 годов. Столько же вторых мест у сборной Германии (1966, 1982, 1986, 2002). Это наибольшее количество серебряных медалей для одной команды в истории турнира.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.