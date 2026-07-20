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Стал известен лучший ассистент ЧМ-2026 по футболу

Стал известен лучший ассистент ЧМ-2026 по футболу
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Нападающий сборной Франции Майкл Олисе стал лучшим ассистентом ЧМ-2026 по футболу. На его счету семь результативных передач.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Следом по этому показателю идут сразу четыре футболиста, в которых по четыре результативные передачи – Бруно Гимарайнс (Бразилия), Мартин Эдегор (Норвегия), Браим Диас (Марокко), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина).

Победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, которая в финале обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0.

В матче за бронзу Англия оказалась сильнее Франции — 6:4.

В 2022 году чемпионом мира стала национальная команда Аргентины, переигравшая в финале Францию — 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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