Стал известен лучший ассистент ЧМ-2026 по футболу

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе стал лучшим ассистентом ЧМ-2026 по футболу. На его счету семь результативных передач.

Следом по этому показателю идут сразу четыре футболиста, в которых по четыре результативные передачи – Бруно Гимарайнс (Бразилия), Мартин Эдегор (Норвегия), Браим Диас (Марокко), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина).

Победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, которая в финале обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0.

В матче за бронзу Англия оказалась сильнее Франции — 6:4.

В 2022 году чемпионом мира стала национальная команда Аргентины, переигравшая в финале Францию — 3:3, 4:2 пен.