Симон — в шаге от повторения исторического вратарского рекорда на ЧМ

Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» в финальной встрече чемпионата мира по футболу 2026 года с Аргентиной (1:0 д. вр.). Таким образом, голкипер вышел на чистое третье место по количеству «сухих» матчей в истории мировых первенств.

Для Симона данная встреча стала 9-й без пропущенных мячей из 12 на мировых первенствах и шестой — в текущем розыгрыше. Больше «сухих» встреч в истории ЧМ лишь у француза Фабьена Бартеза и англичанина Питера Шилтона. Оба футболиста провели 10 игр без пропущенных мячей из 17 сыгранных.

Отметим, что Симон обошёл показатель сразу шести игроков, которые провели по восемь матчей на «ноль» в истории ЧМ:

француз Уго Льорис (8 из 20 игр);

бельгиец Тибо Куртуа (8 из 21);

бразилец Таффарел (8 из 18);

бразилец Эмерсон Леао (8 из 14);

немец Зепп Майер (8 из 18);

нидерландец Ян Йонгблуд (8 из 12).