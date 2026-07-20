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Симон — в шаге от повторения исторического вратарского рекорда на ЧМ

Симон — в шаге от повторения исторического вратарского рекорда на ЧМ
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Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» в финальной встрече чемпионата мира по футболу 2026 года с Аргентиной (1:0 д. вр.). Таким образом, голкипер вышел на чистое третье место по количеству «сухих» матчей в истории мировых первенств.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Для Симона данная встреча стала 9-й без пропущенных мячей из 12 на мировых первенствах и шестой — в текущем розыгрыше. Больше «сухих» встреч в истории ЧМ лишь у француза Фабьена Бартеза и англичанина Питера Шилтона. Оба футболиста провели 10 игр без пропущенных мячей из 17 сыгранных.

Отметим, что Симон обошёл показатель сразу шести игроков, которые провели по восемь матчей на «ноль» в истории ЧМ:

  • француз Уго Льорис (8 из 20 игр);
  • бельгиец Тибо Куртуа (8 из 21);
  • бразилец Таффарел (8 из 18);
  • бразилец Эмерсон Леао (8 из 14);
  • немец Зепп Майер (8 из 18);
  • нидерландец Ян Йонгблуд (8 из 12).
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