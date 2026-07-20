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Трампа и Инфантино освистали после финала чемпионата мира по футболу 2026 года

Трампа и Инфантино освистали после финала чемпионата мира по футболу 2026 года
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Президента США Дональда Трампа и главу ФИФА Джанни Инфантино освистали после завершения финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором Испания переиграла Аргентину (1:0 д. вр.), передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2010 - финальный раунд . Финал
11 июля 2010, воскресенье. 22:30 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 1
ДВ
Испания
0:1 Иньеста – 116'    
Удаления: Хейтинга – 109' / нет

Трамп и Инфантино присутствовали на трибунах во время матча. В эти минуты оба принимают участие в церемонии награждения призёров.

Сборная Испании стала чемпионом мира во второй раз в своей истории. Бронзовые медали достались Англии, победившей Францию (6:4) в матче за третье место.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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