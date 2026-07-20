Трампа и Инфантино освистали после финала чемпионата мира по футболу 2026 года

Президента США Дональда Трампа и главу ФИФА Джанни Инфантино освистали после завершения финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором Испания переиграла Аргентину (1:0 д. вр.), передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

Трамп и Инфантино присутствовали на трибунах во время матча. В эти минуты оба принимают участие в церемонии награждения призёров.

Сборная Испании стала чемпионом мира во второй раз в своей истории. Бронзовые медали достались Англии, победившей Францию (6:4) в матче за третье место.