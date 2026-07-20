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Унай Симон признан лучшим вратарём чемпионата мира 2026 года

Унай Симон признан лучшим вратарём чемпионата мира 2026 года
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Голкипер сборной Испании Унай Симон признан лучшим вратарём чемпионата мира 2026 года. Испанцы стали чемпионами мира, обыграв в финале национальную команду Аргентины со счётом 1:0. Унай Симон пропустил один мяч на турнире за восемь матчей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

В финале единственный гол забил нападающий сборной Испании Ферран Торрес на 106-й минуте. Аргентинцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса на 90+3-й минуте.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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