Голкипер сборной Испании Унай Симон признан лучшим вратарём чемпионата мира 2026 года. Испанцы стали чемпионами мира, обыграв в финале национальную команду Аргентины со счётом 1:0. Унай Симон пропустил один мяч на турнире за восемь матчей.

В финале единственный гол забил нападающий сборной Испании Ферран Торрес на 106-й минуте. Аргентинцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса на 90+3-й минуте.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.