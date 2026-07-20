Лионель Месси заплакал после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси заплакал после поражения команды в финале ЧМ-2026 со сборной Испании (0:1).

Фото: Carl Recine/Getty Images

Лионель Месси вышел в стартовом составе, провёл на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился.

На 90+3-й минуте сборная Аргентины осталась в меньшинстве: Энцо Фернандес получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Победный мяч на 106-й минуте забил нападающий сборной Испании Ферран Торрес.

Таким образом, аргентинская сборная не сумела сохранить чемпионский титул. Напомним, на чемпионате мира 2022 года команда Аргентины в финале одолела сборную Франции.